T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2018/382 Esas

KARAR NO : 2023/1410

5607sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan mahkememizin 06/10/2023 tarihli2018/382 esas 2023/1410 sayılı kararı ile sanıklar CABİR CÜNEYD (Muhammed ve Fatma oğlu, 01/01/1971 HALEP doğumlu) MAHMOUD ALJUNAID ( Mohammad ve Fatma oğlu, 1982 HALEP doğumlu ) MUHAMMAD DEEB KEL (Mustafa ve Alea oğlu, 11/04/1987 ALEPPO doğumlu) hakkında beraat kararı verilmiştir. Sanıklar hakkında beraat kararına Erenköy Gümrük Müdürlüğü vekili Av.İrem ÖZDEMİR tarafından 23/10/2023 tarihli dilekçe ile itiraz edilmiştir sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçeleri kendilerine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere ( süresinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine ) 06/10/2023 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30/12/2023

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