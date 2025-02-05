T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO: 2024/21 Esas

KARAR NO: 2024/1435



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2024 tarihli ilamı ile sanıklar ESMAIL BARSEH (Ghasem ve Munevver oğlu, 23/10/1984 ahar doğumlu) ve REIHANEH SAMARI (Haıdaralı ve Necıbe oğlu, 21/01/1980 tehran doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı ile katılan vekilinin istinaf dilekçesi kendilerine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 2 Hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.02.2025