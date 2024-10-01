T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/1031

KARAR NO : 2023/1312



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2023 tarihli ilamı ile sanık MOHAMED HASSAN MOHAMED ELKABTI ( Hassan ve Amına oğlu, 07/11/1991 Libya doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.09.2024