        T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.11.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2025/1118 Esas
        Konu: İlan

        16.10.2025


        ŞUŞAR BABA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MÜSLİM BABA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.10.2025


        GAİP TC KİMLİK NO : 36860018428
        ADI SOYADI : MÜSLİM BABA
        BABA ADI : VELİ BABA
        ANA ADI : ŞEKER BABA
        DOĞUM TARİHİ : 03/02/1956
        DOĞUM YERİ : VARTO

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02332966
