T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1531 Esas
Konu : Gaiplik
14/06/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen LUCİNA NALAN VESPA KARAKAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/06/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 37702654958
ADI SOYADI : LUCİNA NALAN VESPA KARAKAŞ
BABA ADI : GANİ
ANA ADI : AYTEN
DOĞUM TARİHİ : 16/05/1957
DOĞUM YERİ : İSTANBUL