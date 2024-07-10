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        T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.07.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/1531 Esas
        Konu : Gaiplik

        14/06/2024


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen LUCİNA NALAN VESPA KARAKAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/06/2024


        GAİP
        TC KİMLİK NO : 37702654958
        ADI SOYADI : LUCİNA NALAN VESPA KARAKAŞ
        BABA ADI : GANİ
        ANA ADI : AYTEN
        DOĞUM TARİHİ : 16/05/1957
        DOĞUM YERİ : İSTANBUL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02059570
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