T.C.

İSTANBUL

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.82732620-2019/137-Ceza Dava Dosyası

Konu : 5271 sayılı CMK 247 / 248 ihtar



İHTAR

(5271 sayılı CMK'nın 247 ve 248'nci Maddelerine İstinaden)



Mahkememizce 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık suçundan yürütülmekte olan dava kapsamında;

Mahkememizin 08/07/2021 tarihli tutuklamaya yönelik yakalama kararı ile aranmakta olan ŞÜKRÜ CÜNEYT KARADENİZ açısından;

5271 sayılı CMK'nın 247'nci maddesinde; "(1)Hakkındaki soruşturmanın veya (Ek ibare: 24/11/2016-6763 S.K./32. md) kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya (Ek ibare:24/11/2016-6763 S.K./32. md) mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir. (2) (Ek fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./31.mad) *1* Hakkında, 248 inci Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı soruşturma veya (Ek ibare: 24/11/2016-6763 S.K./32. md) kovuşturma başlatılmış olan şüpheli veya (Ek ibare: 24/11/2016-6763 S.K./32. md) sanığın, yetkili Cumhuriyet savcısı veya (Ek ibare: 24/11/2016-6763 S.K./32. md) mahkemece usulüne göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı da yerine getirilemez ise, Cumhuriyet savcısı veya (Ek ibare: 24/11/2016-6763 S.K./32. md) mahkeme; a) Çağrının bir gazete ile şüpheli veya (Ek ibare: 24/11/2016-6763 S.K./32. md) sanığın bilinen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilânına karar verir; yapılacak ilânlarda, on beş gün içinde gelmediği takdirde 248 inci Maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebileceğini ayrıca açıklar, b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren on beş gün içinde başvurmayan şüpheli veya (Ek ibare: 2/1/2017 - 680 S.K.H.K./12. md) sanığın kaçak olduğuna karar verir. (3) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu yapılmamış ise, mahkûmiyet kararı verilemez. (4) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafi yoksa, mahkeme barodan bir avukat görevlendirilmesini ister. " hükmü,

5271 sayılı CMK'nın 248'nci maddesinde; "(1) Kaçağın Cumhuriyet savcısına başvurmasını veya (Ek ibare: 24/11/2016-6763 S.K./33. md) duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi veya (Ek ibare: 24/11/2016-6763 S.K./33. md) mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. El koyma ve kayyım atama kararı müdafiine bildirilir. (2) Birinci fıkra hükmü; a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan; 1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (Madde 76, 77, 78), 2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80), 3. Hırsızlık (Madde 141, 142), 4. Yağma (Madde 148, 149), 5. Güveni kötüye kullanma (Madde 155), 6. Dolandırıcılık (Madde 157, 158), 7. Hileli iflas (Madde 161), 8. Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188), 9. Parada sahtecilik (Madde 197), 10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (Madde 220), 11. Zimmet (Madde 247), 12. İrtikâp (Madde 250), 13. Rüşvet (Madde 252), 14. İhaleye fesat karıştırma (Madde 235), 15. Edimin ifasına fesat karıştırma (Madde 236), 16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (Madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308), 7. (Ek bent: 24/11/2016-6763 S.K./33. md) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313), 18 Silahlı örgüt (Madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (Madde 315), 19. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337), Suçları, b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları, c) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar, Hakkında uygulanır. (3) El konulan mal, hak ve alacakların korunmasında, el koymaya ilişkin hükümler uygulanır. Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilânına sulh ceza hâkimince veya (Ek ibare: 24/11/2016-6763 S.K./33. md) mahkemece karar verilebilir. (4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda el koymanın kaldırılmasına karar verilir. (5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki Maddeler gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir. (6) Sulh ceza hâkimi veya mahkeme *1* el koymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini sağlamak üzere, el konulan mal varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunulması konusunda kayyıma izin verir. (7) 246 ncı Madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır. (8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir." hükmü yer almakta olup,

Hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrine rağmen bugüne kadar yakalanamadığı, sanığın hakkındaki soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede olduğu anlaşılmakla,

İş bu ihtarın gazetede ilanını ve bilinen konutlarının kapısına asılmasını takiben 15 gün içerisinde İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesine veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelmediği, teslim olmadığı takdirde, hakkında 5271 sayılı CMK'nın 247'nci maddesi uyarınca "kaçak" olduğuna dair karar verileceği ve 5271 sayılı CMK'nın 248'nci maddesinde sayılan tedbirlere başvurulacağı,

İhtar olunur. 05/11/2025