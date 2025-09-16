T.C. İSTANBUL 7. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL

7. İCRA DAİRESİ2025/7927 ESAS



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7927 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 310.000,00 1 Taşıt 34FM5511 Plakalı , 2009 Model , FORD Marka , ticari Tipli , 8L18889 Motor No'lu , NM0XXXTTFX8L18889

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 10:13

09/09/2025 (İİK m.114/4)