T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N

DOSYA NO : 2023/168 Esas

KARAR NO : 2024/180



Nitelikli dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30.04.2024 tarihli kararı ile sanık İbrahim DELETİ hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatine karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen Abdullah ve Fatma oğlu, 17.03.1977 doğumlu, Hatay, Antakya, Odabaşı nüfusuna kayıtlı İbrahim DELETİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren iki hafta gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 04.10.2024