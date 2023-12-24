T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/665 Esas

DAVALI : ŞEHBAL ÖZTÜRK (TC:26003020418)

Davacı Türk Ekonomi Bankası AŞ tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin yukarıda numaralı dosyasında alınan bilirkişi raporunda; dava konusu KHM kredi ile ilgili olarak davacı bankanın 2.948,05TL alacaklı olduğunun belirtildiği, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, davalının ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içeresinde bilirkişi raporuna karşı itiraz ve beyanda bulunabileceği ve duruşmanın 25/01/2024 günü saat 11:58'e bırakıldığı hususları Davalı Şehbal Öztürk'e ilanen tebliğ olunur.