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        T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.08.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/120 Esas
        DAVALI : SİNAN DOĞAN Barış Mah. Yeşil Sk. No: 17 A11 D: 5434520 Beylikdüzü / İSTANBUL


        Aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
        Tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır." Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" ilanen ihtar ve tebliğ olunur.06/08/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02074654
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