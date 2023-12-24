T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2015/245 Esas

KARAR NO : 2023/454

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Mohammad ve Samıra oğlu Suriye 30/11/1991 doğumlu, ALİ AL İBRAHİM hakkında mahkememizin23.11.2023 tarihli ilamı ile sanık hakkındaki kamu davalarının CMK’nin 223/8 inci maddesi gereğince DÜŞMESİNE, karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği,İLAN OLUNUR 20.12.2023