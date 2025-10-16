Habertürk
        T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.10.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İLAN


        DOSYA NO: 2023/357 Esas
        KARAR NO: 2025/300


        SANIK: MURAT AKDOĞAN, Necati ve Türkan oğlu, 1991 doğumlu. TC Uyruklu.
        SUÇ: Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
        KARAR TARİHİ: 12/06/2025


        Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında eylemine uyan TCK 158/1-f maddesi uyarınca 5 yıl hapis ve 500.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
        Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ve internet haber sitesi ilanını izleyen 7 günden sonra tebliğ tarihi sayılacak olup bu tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.14/10/2025

