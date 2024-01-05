T.C.

İSTANBUL

58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.84517419-2022/563-Ceza Dava Dosyası

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Mahkememizin 11.04.2023 tarihli 2022/563 E- 2023/243 Karar sayılı ilamı ile; Ahmet ve Azime oğlu, 05/09/1964 Devrek d.lu sanık Fuat Ermağan'ın tarafı olduğu Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan verilen HAGB kararının sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur . 29.12.2023