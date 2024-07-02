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        T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.07.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : .61458052-2021/139-Ceza Dava Dosyası


        İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN


        Mahkememizin 29.03.2024 tarih 2021/139 Esas 2024/294 karar sayılı ilamı ile; Abdullah ile Zahide 'den olma 01/01/1994 Suriye D.lu İslam SÜLEYMAN 'ın Suç işlemek amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan Beraatine, 5607 Sayılı Yasanın 3/11. maddesi uyarınca 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 37.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 02.07.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02055582
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