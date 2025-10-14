T.C.

İSTANBUL

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/389 Esas

KARAR NO:



İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin 29/11/2022 tarih ve 2022/389 E 2022/1583 K sayılı ilamı ile; Her ne kadar sanık Mesut Alptekin hakkında TCK’nın 142/1.a.2 maddesi gereğince İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNEkarar verilmiş, verilen karar Saidmovlonxow ve Saidaxow oğlu, 1998 ÖZBEKİSTAN doğumlu SAIDIKROMKHON AKBAROV'yatüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.09.10.2025