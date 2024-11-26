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        T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.11.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2022/1068 Esas
        KARAR NO : 2023/1017


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/11/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Fatima oğlu, 1999 doğumlu ABOAHMAD KAHTANİ tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.09.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02128936
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