T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2020/905 Esas

KARAR NO : 2021/1132



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/12/2021 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Kulam ve Hatice oğlu, 1999 doğumlu MUHAMMED NURİ ile Hakim ve Rabia oğlu, 1988 doğumlu KASIM HAKİM tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.07.2024