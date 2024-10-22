T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/233 Esas

09/10/2024



HAZİNE.. ile KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Hazine vekili dava dilekçesinde özetle; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bülbül Mahallesinde bulunan 566 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın 1/16 hisse maliki Pandeli Gölmas'ın ortada olmadığını ve tanıyan/bilenin olmadığını, İstanbul 11.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/180 E. ve 2012/1110 K. sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğunu, bu nedenle; TMK m.588 gereği anılan kişinin gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etme zorunluluğunun doğduğunu, açıklanan nedenlerle davacı hazine vekili; Beyoğlu İlçesi, Bülbül Mahallesinde bulunan 566 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın 1/16 hisse maliki Pandeli Gölmas'ın gaipliğini ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bülbül Mahallesinde bulunan 566 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın 1/16 hisse maliki Pandeli Gölmas'ın gaipliğine, ilan tarihinden altı ay içinde tapu kayıt maliklerini tanıyanlarca, gaiplerin adresi veya kendilerini tespite yarar bilgi verilmediği, ya da gaip kişiler hakimliğimize müracaat etmedikleri takdirde gaipliklerine karar verileceği 2. KEZ İLANEN tebliğ olunur.