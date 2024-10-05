T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88742836-2023/650-Ceza Dava Dosyası

02.10.2024



İSTANBUL 49.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



Mahkememizin 02.05.2024 tarih 2023/650 esas 2024/254 karar sayılı ilamı ile; Ömerve Ayşeoğlu Şişli 28.07.1986 D.lu sanık Doğan YILDIZ'ın Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan TCK.nun 142/2-h. maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.