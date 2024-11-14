İ L A N

T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/24 Esas

12/11/2024



2. İLAN



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesinde buluna 1370 ada 3 parsel nolu taşınmazın 4/32 oranında hisse maliki Haralambos kızı Metropi Japandis, 2/32'şer pay oranında malik olan Spirooğlu Yorgi Japandis İspirooğlu Epomioanda Zapandis'in gaip olması nedeniyle İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.03.2013 tarih, 2011/1146 E. 2013/262 K. sayılı kararı ileTMK'nın3561 sayılı yasanın 2. Maddesi uyarınca İstanbul Defterdarı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü kayyım tayin edildiği, daha sonra 09.11.2022 tarih ve 32008 s. R.G. yayımlanan 6366 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği Kayyım yerin en büyük mal memuru olan Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak düzenlendiği, 10 yıllık kayyımla idare müddeti dolan taşınmazın 4/32 oranında hisse maliki Haralambos kızı Metropi Japandis, 2/32'şer pay oranında malik olan Spirooğlu Yorgi Japandis İspirooğlu Epomioanda Zapandis'in GAİPLİĞİNE ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarı da adı geçen ve gaipliği istenilen dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesinde buluna 1370 ada 3 parsel nolu taşınmazın 4/32 oranında hisse maliki Haralambos kızı Metropi Japandis, 2/32'şer pay oranında malik olan Spirooğlu Yorgi Japandis İspirooğlu Epomioanda Zapandis'i tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, (Gaiplik ilk ilanı İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/222 Esas sayılı doyasında yapılmıştır.) işbu İKİNCİ ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 48. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/24 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçen bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ihtar olunur. 12/11/2024