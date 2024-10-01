İLAN

T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/616 Esas

27/09/2024



GAİPLİK İLANI



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköyü, Köyiçi mevkiinde bulanan 4 pafta, 116 parsel sayılı 153,81 m² sahalı taşınmazın 1/3 hisse maliki Sünbüle Hanım mirasçılarının gaip olması nedeniyle İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27.06.2012 tarih ve 2011/1242 Esas, 2012/968 Kararı ilamı ile en büyük mal memuru İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiği, ile T.M.K 588. Maddesi gereğince İstanbul Defterdarının Kayyım tayin edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköyü, Köyiçi mevkiinde bulanan 4 pafta, 116 parsel sayılı 153,81 m² sahalı taşınmazın 1/3 hisse maliki kayıtlı taşınmazın maliki Sünbüle Hanım mirasçılarının gaip olması maliklerini tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 48. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/616 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur. 27/09/2024