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        T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2019/571 Esas
        KARAR NO : 2021/568


        Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/11/2021 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi ,168/2ve 53 maddeleriningereğince2 yıl 6 Ay hapis , cezası ile cezalandırılan sanık AHMEDABYAMAR (Arap ve Zarife oğlu,01/01/1991 FİLİSTİN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.28/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961811
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