T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO: 2018/657 Esas

KARAR NO: 2024/301



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan sanık Said ALİ (Ahmed ve Luviza'dan olma, 26/10/1968 Filistin doğumlu, Filistin El Halil) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.06.06.2024