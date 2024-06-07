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        T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.06.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO: 2018/657 Esas
        KARAR NO: 2024/301


        Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan sanık Said ALİ (Ahmed ve Luviza'dan olma, 26/10/1968 Filistin doğumlu, Filistin El Halil) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.06.06.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02045405
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