T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZAMAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZAMAHKEMESİNDEN



DOSYA NO:2017/379

KARAR NO:2024/368



SANIK :MUHAMMAD JAMIL- Muhammad Ismail ve Erşad oğlu, 1985 PAKİSTAN doğumlu,

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2024 tarihli ilamı ile, sanık MUHAMMAD JAMIL hakkında Sarkıntılık Suretiyle Cinsel Saldırı suçundan TCK 'nın 102/1-2, 62. mad.1 yıl 8 ay hapis, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçundan TCK'nın 134/1-2, 35, 62. mad.verilen 10 ay hapis cezalarının 5271 Sayılı CMK 231/5-9 mad. uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK 231/8 mad. gereğince beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği,yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükümün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususlar ilanen tebliğ olunur. 05/11/2024