İLAN

T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/511 Esas



DAVALILAR : 1- DEMTA İNŞ. TUR. ELEK. VE MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞT

2- AYZEM ELEKTRİK

3- ONUR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT

4- YILDIRIM ELEKTRİK İNŞ. TAAH. PEYZAJ

5- ASSOS ELEKTRİK ELEKRONİK VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6- HASAN ÇELEBİ İNŞ HAFR NAKL TİC VE SAN LTD ŞTİ Atatürk Sk. Göksu No:31/1 Çatalca/ İSTANBUL



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Onur Elektrik Elektronik İnşaat adına mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/09/2024 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.