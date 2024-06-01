T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/357 Esas

KARAR NO : 2023/389



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14.12.2023 tarihli ilamı ile Dolandırıcılık suçundan;

Sanık Sezgin BESEN'in "Dolandırıcılık"suçundan TCK'nun 157/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS 4.160-TL ADLİ PARA CEZASI ile VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZMETLERİNDEN MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezaları,

Sanık;

Hasan ve Feride oğlu 09.01.1973 Soma doğumlu İzmir Bergama Selimiye nüfusuna kayıtlı sanık Sezgin BESEN'in tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin altındabir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mağdurların yokluklarında karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak veya en yakın yer Ağır Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.. 30.05.2024