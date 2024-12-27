T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/584 Esas

KARAR NO : 2024/418



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2024 tarihli ilamı ile SSÇ ABDULKADIR ALZİĞİR hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına hükmedilmiş olup, Abdulhey ve Hana oğlu, 24/09/2005 HALEP doğumlu. SSÇ ABDULKADIR ALZİĞİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/12/2024