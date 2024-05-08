T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/433 Esas

KARAR NO : 2023/345



Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2023 tarihli ilamı ile 142/1.e.1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Resul ve Fatma oğlu, 25/11/2004 doğumlu, Adana, Merkez, Barbaros mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET KERİM KILIC tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK BEŞ GAZETEDEN BİRİNDE ve GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.05.2024