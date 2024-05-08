T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/272 Esas

KARAR NO : 2023/317



Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2023 tarihli ilamı ile 142/2.f.2 maddesi gereğince 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Mohammad ve Gülzare oğlu, 13/11/2006 doğumlu SATAR SADEGHIDOUST tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve Müdafii tarafından verilen istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin YURT GENELİNDE İLK BEŞ GAZETEDEN BİRİNDE ve GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.05.2024