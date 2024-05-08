T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/455 Esas

KARAR NO : 2023/479



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/12/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 2 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS (ertelemeli), cezası ile cezalandırılan Hekmat ve Mawlouda oğlu, 01/01/2007 doğumlu, SAMIR ALAHMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve Müdafiinin İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin

YURT GENELİNDE İLK BEŞ GAZETEDEN BİRİNDE ve GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.05.2024