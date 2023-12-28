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        T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 28.12.2023 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2021/592 Esas


        DAVALI : SERKAN UÇAR Alkent 2000 Mahallesi Dr.Hasan Akgün Caddesi Tulipa Villaları 70.Villa Kapı No :3 Büyükçekmece/ İSTANBUL
        Davacı ECE ERKEN ile Davalı SERKAN UÇAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit davasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Davacının dava değerini 20.000,00-TL'den 118.364,80-TL'ye çıkartarak ıslah ettiği ıslaha karşı tebliğden itibaren bir hafta içerisinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957995
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