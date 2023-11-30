T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

2023/683

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Sayı :2023/683 Esas

Konu : ilanen tebligat



Davacılar , CİHAN AKİŞ, MEHMET ALİ BEGEÇ, YAŞAR BAĞDATLI ile Davalı , MATYAPI İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK VE İLETİŞİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca; tebligat yapılamayan davacılar CİHAN AKİŞ, MEHMET ALİ BEGEÇ, YAŞAR BAĞDATLI'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir .

Mahkememizin 30/11/2023 tarihli tensip zaptında;

"1-Davanın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 16, 17 ve 18 hükümlerine tabi şikayet niteliğinde bulunduğu, basit yargılamaya tabi olduğu ve duruşma yapılmasına gerek olmadığının tespiti ile davalı yana cevap hakkı tanınmasına,

2-İpotek alacaklılarına ihtarlı tebligat gönderilerek cevap ve delillerini sunmak üzere 2 haftalık kesin süre tanınmasına,

3-Balıkesir Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Mithatpaşa mahallesi 1060 ada 27 parselin tapu kayıtlarının ve üzerindeki alacaklısı Yaşar Bağdatlı olan ipotek ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin bir örneğinin mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

4-Cevap ve kanıtlar sunulduktan sonra dosyanın tekrar ele alınmasına," karar verilmiş olup adı geçen davacılar CİHAN AKİŞ, MEHMET ALİ BEGEÇ, YAŞAR BAĞDATLI'ya ilgili tensip ara karari ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023