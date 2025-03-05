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        T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı: E.43594248-2023/810-Ceza Dava Dosyası
        Konu:

        03.03.2025


        İLAN


        Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli ilamı ile sanık İHİB EL GIDBAN (Ahmed-Mahasin oğlu, 01/01/1982 Şam doğ.lu,) hakkında yabancı ülkede kalmasına imkan sağlama şeklinde göçmen kaçakçılığı suçundan 4 YIL 2 AY HAPİS VE 16.660 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA yönelik verilen gerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanunun 28.md.si gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, İlamın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 03.03.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02184320
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