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        T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2022/476 Esas


        KARAR NO : 2023/507
        Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/09/2023 tarihli ilamı ile sanık Djaffar Boumıdouna TCK.’nun 142/2-b maddesi gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Mamatkarimkyzy ve Gulsara kızı, 1983 doğumlu, müşteki ALIMA MYRZALIYEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR 25.12.2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958262
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