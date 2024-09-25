T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/692 Esas

KARAR NO : 2024/559



Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/07/2024 tarihli ilamı ile TCK 157/1. maddesi gereğince sanık Cumadın ve Gulendam oğlu 1983 Quetta doğumlu,MASOUMEH MIRKHAIL hakkında CMK 223/2-e mad.uyarınca beraatine karar verildiği, sanık MASOUMEH MIRKHAIL ile müştekiler Haluk ve Şehnaz oğlu, 1991 AFGANİSTAN doğumlu HALİT HOSSEİN, Gholahmadshah ve Bıbı Can kızı, 01/01/1989 PARVAN doğumlu MARYAM HOSSEINI Yabancı Kimlik No:99507077622, Cumadın ve Gulendam kızı, 1983 AFGANİSTAN doğumlu MASUMA HOSSAINI, Hosseın ve Fatemeh oğlu, 01/01/1993 KABUL doğumlu QASIM ALI GHOLAM HOSSEIN TC Kimlik No:99597084326 tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar ile C.Savcısının istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 24.09.2024