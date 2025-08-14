Habertürk
        T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.08.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO :2025/29 Esas
        KARAR NO :2025/308 Karar


        Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 142/2.b maddesi uyarınca sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmiştir. Müşteki Mohamed Hedi Lagha'ya (Rafık ve Yemna oğlu, 14/09/2001 Tunus doğumlu) hüküm tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 13/08/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02277805
