T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/760 Esas

KARAR NO : 2024/255



Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/03/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 292/1 maddesi gereğince 4 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Funda oğlu, 20/04/1995 doğumlu, sanık AYKUT ÇEKİÇOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE , BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edilebileceği, süresi içinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği, süresi içinde itiraz edilmesi halinde Mahkememizce duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, bu aşamada taraflar duruşmaya gelmeseler dahi yokluklarında karar verilebileceği, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde itiraz edilmemiş sayılacağı, itiraz sonrası genel usullere göre yapılacak yargılamada Mahkememizin verdiği hükümle bağlı olmayacağı ve itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde CMK 251/3 fıkrası gereğince yapılan indirim hükmünün korunacağı itirazın sanık tarafından yapılması halinde ise CMK 251/3 maddesi gereğince verilen indirim hükmünün sanık hakkında uygulanmayacağı İLAN OLUNUR. 01/07/2024