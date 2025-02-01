T.C.

İSTANBUL

33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/271

Karar No :2024/392



İLAN KARARI



Gece vakti nitelikli yağma suçundan sanık Samet BAYDAR hakkında mahkememize açılan kamu davasında, sanığın müsnet suçtan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmiş olup, müştekinin tebligata yarar açık adresinin bulunmaması ve İstanbul İl Göç İdaresi ile yapılan yazışma sonucunda müştekiye ait herhangi bir kayda rastlanılmadığının bildirildiği anlaşılmakla, gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince mahkememizin 12/11/2024 tarih ve 2024/271 Esas, 2024/392 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve TÜRKİYE GENELİ İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 29/01/2025



MÜŞTEKİ:HAIKEL BALTI, Mebruk ve Munciye oğlu, 30/10/1998 Tunus doğumlu.