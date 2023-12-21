T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/247

KARAR NO : 2023/594

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hırsızlık suçundan SSÇler İrem Gülçiçek Özer, Narin Tanrısevergil ve Baldan Tanrısevergil hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/10/2023 tarihli ilamı ile neticeten 4 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, SSÇ Selin Meydancı'nın ise 6 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Traıjı ve Sara'dan olma, 25/07/1992 Kuveyt doğumlu, GHALYAH ALSHALI tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar ve suça sürüklenen çocuklar İrem Gülçiçek Özer müdafi Av. Ali Soyyiğit'in ve Baldan Tanrısevergil müdafi Av. Bünyamin Furkan Güllü'nün istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.