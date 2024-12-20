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        T.C. İSTANBUL 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.12.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2017/378 Esas
        KARAR NO : 2019/310


        Davacı ARTTEK SİSTEM ENTEGRASYON VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından Davalı ARTEK GRUP BİLİŞİM BÜRO MALZEMELERİ TİCARET LTD ŞTİ. Aleyhine mahkememizde açılan Marka ( Tecavüzün Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda hükmün ilanına karar verilmiş olmakla;
        1-Davanın KABULÜ ile; davalı kullanımlarının (www.artekbilisim.com.tr ve "Artek+Şekil" ibareli kullanımlar ile "Artek" ibaresini içerir ticaret unvanı ve bu ibareyi içerir markasal kullanımların) davacıya ait (2001/09183-2007/51221 numara ile tescilli) markalara tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin TESPİTİNE, bu kullanımların DURDURULMASINA, ÖNLENMESİNE, "www.artekbilisim.com.tr" sitesine erişimin engellenmesine, alan adının terkinine,
        2-Davalıya ait "Artek" ibaresini içeren ticaret unvanının sicilden terkinine ve bu unvanının her türlü markasal kullanımın önlenmesine (sosyal medya da dahil),
        Dair mahkememizce verilen 2017/378 Esas, 2019/310 Sayı ve 09/07/2019 Tarihli Kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin 2020/51 Esas, 2022/828 Sayı ve 18/05/2022 Tarihli ilamı esastan reddine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2022/5133 Esas, 2024/1267 Sayı ve 20/02/2024 Tarihli ilamı ile onanmasına karar verildiği, mahkememiz hükmünün kesinleştiği, kesinleşen hükmün özeti ilan olunur.29/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02143341
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