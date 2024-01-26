T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/579 Esas 10/01/2024

Konu : 2. Gaiplik İlanı

İ L A N

(Fitnat, Mehmet Cevat, Müveddet Ay, Hatice, Ahmet Mithat)

MALİYE HAZİNESİ. ile KAYYIM İSTANBUL DEFDERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Kendilerinden uzun süredir haber alınamayan (İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Tomtom Mahallesi, Örtmealtı Mevkii, 325 ada, 9 parsel, 262,17m² yüzölçümlü taşınmazın tapu malikleri Fitnat, Mehmet Cevat, Müveddet Ay, Hatice ve Ahmet Mithat'ın gaip oldukları bildirildiğinden kendilerinden bugüne kadar hiç haber alınamadığı anlaşıldığından adı geçenlerin ölmüş addolunarak, gaipliklerine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, kendileri ve varsa mirasçılarını bildiren hayat ve mebadı hakkında bilgi ve görgüsü bulunanların İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/579 E sayılı dosyasına müracaatları ilgililere İKİNCİ KEZ ilanen duyurulur.10/01/2024