T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/641

KARAR NO : 2024/553



Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2024 tarihli ilamı ile sanık DOĞAN OĞHAN hakkında 10 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş verilen kararda HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup, Müştekiler AURORA DOMINGUEZ VARO, (Manuel ve Carmen kızı, 1960 İSPANYA doğumlu) ve MOUNIR ALKHATIB, (Mohammed ve Bahıja oğlu, 1948 SURİYE doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekilere gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın müştekilere tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 02.10.2024