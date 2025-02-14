T.C.

İSTANBUL

25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/190 Esas

07.02.2025





İLAN



İlanen tebligat yapılan kişi: Doğan KÖSE 444******08 T.C. Kimlik numaralı

Davacı, Seycan BÜTÜNER ÖZ ile davalılar; Doğan KÖSE ve İndeks Global Bilişim Otomotiv Kuyumculuk Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davacı Seycan BÜTÜNER ÖZ'ün, yatırımcı olduğunu düşündüğü davalı Doğan KÖSE'nin ve bu davalının sahibi olduğu İndeks Global Bilişim Otomotiv Kuyumculuk Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 03/08/2022 tarihinde 10.000 Dolar gönderdiği, akabinde davacı Seycan BÜTÜNER ÖZ'ün dolandırılma iddiasına dayalı davalılara yönelik maddi tazminat istemli davada;

Doğan KÖSE'ye tebligat yapılamadığı, MERNİS sistemine kayıtlı adresinin bulunmadığı, mahkemece yapılan araştırma neticesinde davalı Doğan KÖSE'nin; banka, işyeri ve kolluk birimlerinden gelen cevaplara göre mezkur adreslerine çıkartılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, davalı Doğan KÖSE'nin tebligata yarar adresinin bulunamadığı gözetilerek Tebligat Kanunu 31. maddesine göre ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin davalı Doğan KÖSE'ye tebliğ edilmiş sayılacağı; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verilmesi, ilk itirazların bildirilmesi(Yetki-İşbölümü-Tahkim), süresi içinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde,ilk itirazların ileri sürülemeyeceği ve HMK'nın 128. Maddesi uyarınca, "davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı", duruşmanın 15/04/2025 günü saat 10:43'e atılı olduğu hususu Doğan KÖSE'ye ilanen tebliğ olunur.