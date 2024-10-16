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        T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/393 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı

        11/10/2024


        Maliye Hazinesi ile Kayyım arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Davacı vekili dava dilekçesi ile; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Cezrikasım Mahallesinde bulunan 22 pafta, 68 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hisse maliki Hasan ile 1/2 hisse maliki Şerife Emine yönünden İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/03/2013 tarih ve 2013/666 E., 2013/315 K. Sayılı ilamı ile TMK 427. Maddesi uyarınca en büyük mal memuru İstanbul Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğini, dava konusu taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolmuş olup; TMK. 588. Maddesi gereğince 1/2 hisse maliki Hasan ile 1/2 hisse maliki Şerife Emine'nin gaipliklerine, taşınmazdaki söz konusu maliklerin hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
        İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2023/393 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02104797
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