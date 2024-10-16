İ L A N

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/392 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

11/10/2024



Maliye Hazinesi ile Kayyım arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçükpiyale Mah. Bulunan 1169 ada, 42 parsel sayılı taşınmaz 80 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz malın 6/72 sahibi Muhittin oğlu Kenan, 7/72 pay sahibi Enver oğlu Sadrettin, 4/72 pay sahibi Raif kızı Nadire, 7/72 pay sahibi İbrahim kızı Nusret'i tanıyan, bilen olmaması nedeniyle, TMK.588. Maddesi gereği 10 yıllık kayyımla idare müddeti 17/10/2021 tarihinde dolan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçükpiyale Mah. Bulunan 1169 ada, 42 parsel sayılı taşınmaz 80 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz malın 6/72 sahibi Muhittin oğlu Kenan, 7/72 pay sahibi Enver oğlu Sadrettin, 4/72 pay sahibi Raif kızı Nadire, 7/72 pay sahibi İbrahim kızı Nusret'in gaipliklerine ve bu şahıslar adına olan tapu kaydının iptali ile taşınmazın Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2023/392 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur.