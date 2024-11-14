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T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/29 Esas

Konu : 2. Gaiplik İlanı

08/11/2024



MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul, Beyoğlu, Sütlüce Mah, 3277 ada, 19 parsel sayılı 205,00 m2 taşınmazın 113/205 hissesinin iştirak halinde maliki Emine Mevhibe Gücüm (28,25 m2) ve Şadiye'nin (84,75 m2) gaip olmaları nedeniyle, 5737 Sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca gaipliğine ve belirtilen hissenin davacı Hazine adına tescili talep edilmiş olmakla;

TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen taşınmazın maliklerinin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 21.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2024/29 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.