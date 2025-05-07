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        T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.05.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        2023/940 Esas
        2025/122 Karar

        05.05.2025

        İ L A N


        Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Rasim ve Nigar oğlu 15/10/1983 Gölmarmara doğumlu Manisa Gölmarmara İsmetpaşa nuf. Kayıtlı Sanık Yavuz Atmaca hakkında 1 yıl 3 ay erteli hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,
        İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde İstinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02218549
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