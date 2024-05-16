İ L A N

T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/848 Esas

Konu : Janine SİYAVUŞGİL

31/01/2024

Muris 37396664318 T.C. Kimlik numaralı Janine SİYAVUŞGİL'in verasete esas nüfus kayıtlarından yasal mirasçısı olmadığı başka bir mirasçısının bulunup bulunmadığının bilinmediği anlaşıldığından,

Murisin TMK 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2023/848 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 31/01/2024