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        T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.05.2024 - 00:00

        İ L A N

        T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/848 Esas

        Konu : Janine SİYAVUŞGİL

        31/01/2024

        Muris 37396664318 T.C. Kimlik numaralı Janine SİYAVUŞGİL'in verasete esas nüfus kayıtlarından yasal mirasçısı olmadığı başka bir mirasçısının bulunup bulunmadığının bilinmediği anlaşıldığından,
        Murisin TMK 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2023/848 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 31/01/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02033652
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