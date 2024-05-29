T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

T.C.

İSTANBUL 2. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/21

Karar No: 2024/126



Mahkememizin 19/04/2024 tarih, 2024/21 Esas, 2024/126 Karar sayılı kararı ile müşteki İran vatandaşı, Majıd ve Feriba oğlu, 13/12/1999 İran doğumlu Mohammad NAJAFPOUR'un, müştekisi olduğu Yağma suçuna ilişkin davada SSÇ'ler Oğuzhan GÜN ve Cafer SUCU'nun beraatlerine karar verildiği, kararın müştekiye tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 23/05/2024