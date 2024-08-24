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        T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.08.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2023/356 Esas
        Konu: 2. gaiplik ilanı

        19/08/2024


        2. GAİPLİK İLANI


        HAZİNE. ile ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;
        Gaipliğine karar verilmesi istenen Cafer kızı Atiye ile Ali Rıza hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 AY içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2023/356 esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri, aksi halde Eyüpsultan ilçesi, Nişanca mahallesi, 122 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın malikinin 2/6 oranında hissedar olarak görülen Cafer kızı Atiye ile 1/6 hisse maliki Ali Rıza'nın gaipliğine, taşınmazın tamamının Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilebileceği T.M.K'nın 33. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 19/08/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02080918
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